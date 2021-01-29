Леонид Федун: возможная реформа РПЛ должна учитывать изменения в формате Лиги чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможных изменениях в формате Лиги чемпионов и предполагаемой реформе Российской Премьер-Лиги.



«Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учётом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут ещё богаче, а бедные — беднее.



В свою очередь изменения в самой РПЛ должны проходить с учётом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках», — приводит слова Федуна ТАСС.



Появилась информация, что Российскую Премьер-Лигу могут сократить с 16 клубов до 12. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе. В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира.