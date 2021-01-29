Куман разочарован игрой Тринкана

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман разочарован выступлением португальского вингера Франсишку Тринкана в нынешнем сезоне, сообщает Marca.

Нидерландский тренер не доволен ни одним новичком, которые появились в команде в начале сезона-2020/2021, кроме Педри. Куман разговаривал с Тринканом после матча 1/16 финала Кубка Испании с «Корнельей» (2:0), в котором Франсишку сыграл 74 минуты, и высказал португальцу своё недовольство.

Ранее Куман высказался на тему критики футболистов команды. По словам специалиста, если футболисты выступают невыразительно, то слова критики в их адрес обоснованны.

В нынешнем сезоне 21-летний португальский футболист сыграл 25 матчей за «Барселону», в которых отдал одну результативную передачу. «Барса» купила Тринкана у «Браги» за € 31 млн.