Семшов — о Шварце: наши тренеры не хуже иностранных специалистов, но всегда выбирают их

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением о главном тренере московской команды Сандро Шварце.
«Я думаю, у «Динамо» будут приобретения, но сейчас главное — дать понять футболистам, в какой футбол хочет играть главный тренер Шварц. В ходе чемпионата у тренера было мало времени для внедрения своих схем и идей, но на сборах этим можно заняться.
Обидно ли российским тренерам, когда доверяют иностранцам? Всегда есть обида, потому что мы не хуже иностранных специалистов. Но всегда выбирают их. Я могу понять, когда приезжают Капелло, Хиддинк, Адвокат. Это другого уровня специалисты, которые добились результатов в европейских чемпионатах. Но когда приезжают тренеры, которые только начинают, то почему-то им отдают больше предпочтения, чем нашим», — приводит слова Семшова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 29 января 2021
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