Мексиканский футболист лишился ноги в результате несчастного случая

Нападающий клуба «Хиервос Чалько» Родриго Куевас потерял ногу в результате несчастного случая, сообщает ESPN.



По информации источника, 27-летний футболист получил удар током в своём доме, после чего был госпитализирован с ожогами третьей степени. Через три дня после происшествия Куевас перенёс операцию. Из-за распространения инфекции ногу футболиста пришлось ампутировать.



«В тот момент, когда врачи сказали, что ногу нужно ампутировать, тысячи вещей пронеслись в моей голове. Я думал, что моя футбольная карьера закончилась, и она была коротка. Я принял решение согласиться на ампутацию левой ноги и получил важный жизненный урок: даже если вы очень сильно любите что-то, то что бы это ни было, вы никогда не должны ставить это выше своей жизни», — отметил Куевас.