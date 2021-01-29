«Ливерпуль» интересуется защитником сборной США
Защитник «Нью-Йорк Ред Буллз» и сборной США Аарон Лонг может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает ESPN.
По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Сообщается, что мерсисайдский клуб намерен арендовать защитника на короткий срок. В «Нью-Йорк Ред Буллз» пока не получали предложений.
В сезоне 2020 года Лонг принял участие в 17 матчах MLS и забил 2 гола. С 2018 года защитник вызывается в национальную команду США.
«Ливерпуль» в 20 матчах набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
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