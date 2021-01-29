«Родители не скучают — одной миской меньше». Акинфеев пошутил про Торопа

Пресс-служба ЦСКА на YouTube-канале команды выложила видео, как голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев шутит про молодого вратаря Владислава Торопа.
«Сегодня была стандартная тренировка. У нас каждый день по две тренировки, даже если у полевых ничего вечером нет. Но нормально, я уже привык, проблем нет. По родным скучаю, конечно, мы созваниваемся», — сказал Тороп.
«Он-то скучает, родители не скучают. Они его выгнали, и слава богу, одной миской меньше будет», — пошутил в ответ Акинфеев.
Игорь Акинфеев — воспитанник московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь в 25 матчах пропустил 25 мячей и восемь раз оставил ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде провёл 111 матчей и пропустил 95 мячей.
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