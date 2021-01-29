«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за расистского сообщения в адрес хавбека Сойерса
«Вест Бромвич Альбион» на официальном сайте заявил, что обратился в полицию Уэст-Мидлендса, чтобы сообщить о расистском сообщении, отправленном в соцсетях полузащитнику Ромену Сойерсу.
«Все в клубе потрясены отвратительным сообщением, отправленным во вторник во время матча АПЛ с «Манчестер Сити». Клуб гордится своей историей борьбы с любыми формами дискриминации и будет помогать властям в расследовании, добиваясь самого сурового юридического наказания виновных и пожизненного бана на посещение ими стадиона. Расизму нет места. Нигде», — говорится в заявлении.
«Вест Бромвич» в 20 встречах набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:21
-
23:14
-
22:51
-
22:36
-
22:15
-
22:10
-
21:46
-
21:31
-
21:19
-
21:06
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:14
-
19:11
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:37
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам