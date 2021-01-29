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«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за расистского сообщения в адрес хавбека Сойерса

«Вест Бромвич» обратился в полицию из-за расистского сообщения в адрес хавбека Сойерса
Футбол / Англия 0

«Вест Бромвич Альбион» на официальном сайте заявил, что обратился в полицию Уэст-Мидлендса, чтобы сообщить о расистском сообщении, отправленном в соцсетях полузащитнику Ромену Сойерсу.

«Все в клубе потрясены отвратительным сообщением, отправленным во вторник во время матча АПЛ с «Манчестер Сити». Клуб гордится своей историей борьбы с любыми формами дискриминации и будет помогать властям в расследовании, добиваясь самого сурового юридического наказания виновных и пожизненного бана на посещение ими стадиона. Расизму нет места. Нигде», — говорится в заявлении.

«Вест Бромвич» в 20 встречах набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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