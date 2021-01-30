Лингард перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард стал игроком «Вест Хэм Юнайтед», сообщает пресс-служба манкунианцев.
«Джесси Лингард перешёл в аренду в «Вест Хэм» на оставшуюся часть сезона-2020/2021. 28-летний футболист воссоединится с бывшим менеджером „МЮ“ Дэвидом Мойесом, который помогает „молотобойцам“ двигаться к более высоким местам в таблице.
Помимо того, что Лингард не сыграет в матче пятого раунда Кубка Англии против «МЮ» на «Олд Траффорд» в следующем месяце, Джесси не сможет дебютировать за новую команду в матче с «Ливерпулем», — говорится в сообщении на сайте «МЮ».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ранее анонсировал уход полузащитника Джесси Лингарда и защитника Маркса Рохо из команды. В нынешнем сезоне Лингард провёл три матча и не отметился результативными действиями.
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