Роналдо: я бы отдал два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов
Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо рассказал, что сожалеет о том, что не смог выиграть Кубок Либартадорес и Лигу чемпионов.
«Я бы отдал два пальца — один для Кубка Либертадорес, а другой для Лиги чемпионов. Мне жаль, что я не выиграл один трофей с «Крузейро» или «Коринтианс», а другой с «Интером» или «Реалом», — приводит слова Роналдо Globo Esporte.
Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды Бразилии, с которой он также становился обладателем Кубка конфедераций. В течение своей карьеры форвард выступал за такие клубы, как «Крузейро», эйндховенский ПСВ, «Барселона», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан», и «Коринтианс». В 2011 году Роналдо завершил карьеру в возрасте 34 лет.
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