Халк перешёл в «Атлетико Минейро»
Бразильский нападающий Халк стал футболистом «Атлетико Минейро». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контрактное соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2022 года. В ближайшее время он прибудет в клуб, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.
Ранее сообщалось, что на Халка претендуют «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Сент-Этьен». СМИ не исключали также вариант возвращения бразильца в «Зенит».
Последним клубом Халка стал китайский «Шанхай СИПГ», за который бразилец провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого он защищал цвета «Зенита». Он провёл за клуб из Санкт-Петербурга 145 матчей, забил 76 голов и отдал 54 результативные передачи.
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Увидим ли мы кого-то из этих ребят в РПЛ?
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