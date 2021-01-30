Лапорта: возможно, «ПСЖ» подпишет Месси, если продолжит нарушать финансовый фэйр-плей

Бывший президент «Барселоны», а ныне претендент на пост Жоан Лапорта критически высказался в адрес «ПСЖ» на фоне слухов об интересе парижан к нападающему каталонского клуба Лионелю Месси.
Я не знаю, могут ли они его подписать. Может быть, да, если они продолжат нарушать правила финансового фэйр-плей. Насколько я знаю, в прошлом году они понесли значительные убытки. Мне было бы любопытно узнать, проигнорируют ли они правила, чтобы заполучить его. Если это произойдёт, я надеюсь, что УЕФА и ФИФА отреагируют твердо, и что Спортивный арбитражный суд не будет сдерживаться, когда дело дойдёт до вынесения своего вердикта», — приводит слова Лапорты Goal.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако его не отпустили. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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