Фавр может сменить Виллаша-Боаша в «Марселе»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Марсель», сообщает Le10sport cо ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, клуб рассматривает швейцарского специалиста в качестве замены Андре Виллаш-Боашу, который ранее сообщил, что вероятнее всего покинет клуб по окончании сезона.

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в 2019 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов, где не смогла преодолеть групповой этап. В настоящее время провансальцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Фавр в свою очередь покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.