Фавр может сменить Виллаша-Боаша в «Марселе»
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Марсель», сообщает Le10sport cо ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, клуб рассматривает швейцарского специалиста в качестве замены Андре Виллаш-Боашу, который ранее сообщил, что вероятнее всего покинет клуб по окончании сезона.
Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в 2019 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов, где не смогла преодолеть групповой этап. В настоящее время провансальцы располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1.
Фавр в свою очередь покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.
«Думаю, это конец». Андре Виллаш-Боаш считает, что покинет «Марсель» в конце сезона
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
02:39
-
02:17
-
01:51
-
01:43
-
00:56
-
00:44
-
00:43
-
00:22
-
00:21
- 29 января 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:41
-
23:21
-
23:14
-
22:51
-
22:36
-
22:15
-
22:10
-
21:46
-
21:31
-
21:19
-
21:06
-
20:53
-
20:37
-
20:32
-
20:21
-
19:55
-
19:47
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:26
-
19:24
-
19:20
-
19:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам