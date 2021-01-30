Анчелотти поддержал Пикфорда после его ошибки в матче с «Лестером»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поддержал голкипера Джордана Пикфорда после его ошибки в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (1:1).
«Я думаю, что Джордан — и каждый игрок – станет лучше, если у него есть желание стать лучше. Неважно, в 20, 26 или 30 лет. Вы будете совершенствоваться в каждом возрасте. Вратарь — другая позиция. Все, что я могу дать Джордану, — это уверенность и доверие, даже когда он совершает ошибку. Неважно. Это процесс. Он ещё молодой игрок.
Важно, что он должен каждый день и в каждой игре показывать желание совершенствоваться. И он поправится. Без сомнения. Он действительно сосредоточен на тренировках. Он забавный парень. В последний период давление на него снизилось. С ним всё в порядке. Нет проблем», — приводит слова Анчелотти The Guardian.
Ошибка Пикфорда в матче «Эвертон» — «Лестер».
В нынешнем сезоне АПЛ Пикфорд провёл 16 матчей, в которых пропустил 20 голов.
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