Франк Рибери ответил на вопрос о своём будущем в «Фиорентине»

Французский полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Ранее игрок не исключил, что может вернуться в Бундеслигу.
«Я доволен своим положением во Флоренции, мне хорошо с клубом и болельщиками. Иногда это сложно, потому что мы находимся в сложной ситуации. Останусь ли я? Вы должны поговорить с командой. Я готов и доступен», — приводит слова Рибери Football Italia
Напомним, Рибери перебрался в «Фиорентину» летом 2019 года после 12 лет в «Баварии». В составе мюнхенского клуба французский игрок завоевал 24 трофея. В ходе своей карьеры Франк защищал также цвета «Марселя», «Галатасарая», «Метца» и ещё ряда французских клубов. В нынешнем сезоне Рибери принял участие в 17 матчах итальянской Серии А, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.
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