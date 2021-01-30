Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». В частности он отметил, что матчи стали менее эмоциональными, чем в прошлые годы.

«Всё успокоилось, но не только в играх «Арсенала » и «Манчестер Юнайтед ». В общем, вы видите, как раньше играли в дерби, а сейчас всё по-другому. Игра развивается. Мы обучаем игроков по-другому, и теперь им точно не разрешают делать то, что они делали раньше. С VAR даже меньше. Вас гораздо больше контролируют и контролируют, поэтому вы знаете, что определённые вещи вам не сойдут с рук», — приводит слова Артеты Goal.

Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 30 января. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», начало – 20:30 мск.