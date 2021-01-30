Итальянский нападающий «Вулверхэмптона» Патрик Кутроне близок к переходу в «Валенсию». Как сообщается в «Твиттере» журналиста Фабрицио Романо, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.
Ранее сообщалось, что «Удинезе» ведёт переговоры по трансферу Кутроне.
Футболист выступал за «Фиорентину» на правах аренды, однако «фиалки» досрочно расторгли соглашение и вернули игрока «Вулверхэмптону». В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей в серии А и две игры в АПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
Кутроне является воспитанником «Милана», в системе которого он находился с 2006 по 2019 год. Нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» за € 22 млн. 10 января 2020 года «волки» отдали Кутроне в аренду в «Фиорентину» за € 3 млн. В составе «фиалок» форвард провёл 34 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.
За «волков» футболист сыграл 24 встречи, забил три мяча и четыре раза ассистировал партнёрам.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянского игрока в € 12 млн.
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