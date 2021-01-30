Полузащитник «Эвертона» Бернард перейдёт в «Аль-Наср»
Бразильский полузащитник «Эвертона» Бернард близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, личные условия контракта 28-летнего игрока уже согласованы, а между клубами ведутся переговоры с целью заключения сделки.
Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «ирисок» шесть матчей, забил один гол (в игре с «Манчестер Юнайтед») и получил две жёлтые карточки.
Ранее турецкий нападающий «Эвертона» Дженк Тосун, которым интересуется московский ЦСКА, заявил о готовности вернуться в «Бешикташ».
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