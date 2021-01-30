Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Эвертона» Бернард перейдёт в «Аль-Наср»

Полузащитник «Эвертона» Бернард перейдёт в «Аль-Наср»
Футбол / Англия 0

Бразильский полузащитник «Эвертона» Бернард близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, личные условия контракта 28-летнего игрока уже согласованы, а между клубами ведутся переговоры с целью заключения сделки.

Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «ирисок» шесть матчей, забил один гол (в игре с «Манчестер Юнайтед») и получил две жёлтые карточки.

Ранее турецкий нападающий «Эвертона» Дженк Тосун, которым интересуется московский ЦСКА, заявил о готовности вернуться в «Бешикташ».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021