Полузащитник «Эвертона» Бернард перейдёт в «Аль-Наср»

Бразильский полузащитник «Эвертона» Бернард близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, личные условия контракта 28-летнего игрока уже согласованы, а между клубами ведутся переговоры с целью заключения сделки.

Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «ирисок» шесть матчей, забил один гол (в игре с «Манчестер Юнайтед») и получил две жёлтые карточки.

Ранее турецкий нападающий «Эвертона» Дженк Тосун, которым интересуется московский ЦСКА, заявил о готовности вернуться в «Бешикташ».