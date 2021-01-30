Игрок «Сельты» Йокушлу близок к переходу в «Вест Бромвич»
Турецкий полузащитник «Сельты» Окай Йокушлу близок к переходу в «Вест Бромвич». Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, «Сельта» приняла предложение англичан, теперь «Вест Бромвичу» осталось согласовать условия с самим игроком.
В нынешнем сезоне 26-летний Йокушлу провёл 14 матчей за «Сельту», но не отметился результативными действиями, при этом получив четыре жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4 млн. Также Йокушлу выступал за турецкие «Кайсериспор» и «Трабзонспор».
Ранее 29-летний сенегальский форвард турецкого «Галатасарая» Мбайе Дьян перешёл в «Вест Бромвич» на правах аренды. Также стало известно, что «дрозды» подпишут нигерийского экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу на правах свободного агента.
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