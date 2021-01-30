Роуз дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Дэнни Роуз дал своё согласие на переход в турецкий «Трабзонспор». Об этом сообщает talkSPORT. По информации источника, 30-летний футболист подпишет контракт с турецким клубом на 3,5 года.

В нынешнем сезоне англичанин не провёл ни одного матча за основную команду «шпор». На его счету одна голевая передача в двух матчах за молодёжную команду «Тоттенхэма». Портал transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

В декабре Роуз был арестован полицией Нортгемптона в связи с совершением ДТП. Футболист, двигаясь по автомагистрали на большой скорости, не справился с управлением и влетел в отбойник. Сам игрок не пострадал, а у его автомобиля оторвало колесо и задний бампер. Полиция предъявила ему обвинение в опасном вождении и оставила под стражей в участке для дальнейших разбирательств.

В июле 2020 года футболист заявлял, что его дни в «Тоттенхэме» сочтены и вскоре он покинет команду.