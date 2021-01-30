ЦСКА проиграл «Баварии», Кудряшов извинился перед Подольски. Главное к утру

ЦСКА проиграл «Баварии» в Евролиге, Кудряшов извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем, а Халк перешёл в новую команду – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА проиграл «Баварии» в Евролиге.

2. Кудряшов извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем. Немец ответил по-русски.

3. Халк перешёл в «Атлетико Минейро».

4. Скелетонисты Третьяков и Никитина выиграли заключительный этап Кубка мира.

5. Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов по версии The Hockey News.

6. Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи».

7. Сборная России по мини-футболу обыграла Армению в отборе ЧЕ-2022.

8. Саночник Семён Павличенко завоевал серебро в спринте на чемпионате мира.

9. Датские гандболисты вышли в финал ЧМ-2021, обыграв испанцев.

10. Лингард перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм».