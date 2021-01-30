ЦСКА проиграл «Баварии», Кудряшов извинился перед Подольски. Главное к утру

ЦСКА проиграл «Баварии» в Евролиге, Кудряшов извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем, а Халк перешёл в новую команду – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА проиграл «Баварии» в Евролиге.
2. Кудряшов извинился перед Подольски за то, что назвал его лентяем. Немец ответил по-русски.
3. Халк перешёл в «Атлетико Минейро».
4. Скелетонисты Третьяков и Никитина выиграли заключительный этап Кубка мира.
5. Овечкин возглавил рейтинг потенциальных свободных агентов по версии The Hockey News.
6. Хет-трик защитника Чайковски принёс московскому «Динамо» победу в матче с «Сочи».
7. Сборная России по мини-футболу обыграла Армению в отборе ЧЕ-2022.
8. Саночник Семён Павличенко завоевал серебро в спринте на чемпионате мира.
9. Датские гандболисты вышли в финал ЧМ-2021, обыграв испанцев.
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