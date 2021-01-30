Джесси Лингард прокомментировал переход в «Вест Хэм»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал переход в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Я взволнован. Это новая глава жизни. Ничего не гарантировано. Я перешёл в „Вест Хэм“, чтобы много работать, помогать команде и привносить свой опыт. Это главная цель. Просто хочу наслаждаться футболом и вернуться на поле.
Было много вариантов, но я решил, что переход в „Вест Хэм“ будет правильным шагом. Я уже знаком с тренером Дэвидом Мойесом, так как ранее он работал в „Манчестер Юнайтед“. Он знает, чего я могу дать команде. Знаю также нескольких игроков и чувствую, что смогу быстро освоиться в команде», — приводит слова Лингарада пресс-служба «Вест Хэма».
Лингард перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм»
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