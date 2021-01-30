Бразильский нападающий Халк прокомментировал заключение контракта с «Атлетико Минейро». Соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.
«Клуб дал мне возможность играть в моей стране после стольких лет. У „Атлетико Минейро“ одна из лучших структур в мире. Это фантастический клуб, у него масса страстных и ярких болельщиков. Я обязательно отплачу им за любовь большим количеством голов и желанием выиграть. Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом. Хочу услышать крик трибун», — написал Халк на своей странице в «Инстаграме».
Последним клубом Халка был китайский «Шанхай СИПГ», за который бразилец провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого он защищал цвета «Зенита». За клуб из Санкт-Петербурга в 145 матчах забил 76 мячей и отдал 54 результативные передачи.
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