«Зенит» — самый популярный клуб России в социальных сетях по версии Deportes&Finanzas

Интернет-портал Deportes&Finanzas составил рейтинг самых популярных клубов в мире в социальных сетях в 2020 году. В России первое место занял «Зенит». В Англии самая популярная команда в социальных сетях — «Ливерпуль». «Барселона» на первом месте в Испании, «Ювентус» — в Италии, а в Германии наиболее активно наблюдают за «Баварией». При анализе учитывалась совокупная активность подписанных пользователей — лайки, комментарии, просмотры.

«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 4 очка опережая ближайшего преследователя — ЦСКА. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым 27 февраля предстоит встреча с «Ростовом» в Санкт-Петербурге.