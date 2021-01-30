Гвардиола — лучший тренер мира по версии Clubelo. Бердыев и Сёмин — в топ-50
Аналитический футбольный интернет-портал Clubelo составил список лучших действующих тренеров в мире. Первое место занимает главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. В пятёрку также вошли Диего Симеоне («Атлетико»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Ральф Рангник.
В топ-50 попали два главных тренера из России — Курбан Бердыев (27-е место) и Юрий Сёмин (37-е место). Сергей Семак («Зенит») занимает 108-е место, Доменико Тедеско («Спартак») — 165-е, Леонид Слуцкий («Рубин») — 190-е, Валерий Карпин («Ростов») — 199-е, Виктор Гончаренко (ЦСКА) — 218-е.
Напомним, Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год, после чего был назначен на пост главного тренера «Манчестер Сити».
Румменигге признался, что плакал, когда Гвардиола сообщил ему о желании уйти из «Баварии»
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