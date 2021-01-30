В Нидерландах сообщают, что «Спартак» должен оформить трансфер Промеса до 31 января

Переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак» должен состояться в ближайшее время, сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервей.



По информации источника, представители клубов накануне контактировали. Сообщается, что «Аякс» готов отпустить Промеса при желании футболиста, но только за приемлемую цену. Сумму трансфера будет определять нидерландский клуб. Отмечается, что «Спартак» должен завершить трансфер до завтра, 31 января, чтобы «Аякс» мог предпринять последующие шаги. Напомним, зимнее трансферное окно в Нидерландах закрывается 1 февраля, в России — 25 февраля.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

Широков: если Промес придёт в «Спартак», будет лучшим легионером. Азмун точно не сильнее