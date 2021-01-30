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«Докажи, что ты Леон». «Рубин» показал процесс переговоров Слуцкого и Мусаева

«Докажи, что ты Леон». «Рубин» показал процесс переговоров Слуцкого и Мусаева
Футбол / РПЛ 0
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«Рубин» выложил в своём «твиттере» юмористический видеоролик, показав процесс переговоров главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого и полузащитника Леона Мусаева. В ролике специалист подшучивает над футболистом из-за недостаточного игрового времени в составе «Зенита».

Напомним, 29 января стало известно, что футбольные клубы «Зенит» и «Рубин» договорились о переходе полузащитника Леона Мусаева. Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок будет выступать за команду под 38-м номером. «Зенит», за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа игрока.

Мусаев — воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ провёл три матча, результативными действиями не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев продолжит карьеру в «Рубине»
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