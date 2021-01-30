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Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Ниццу»

Защитник «Барселоны» близок к переходу в «Ниццу»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Ниццу», сообщает Nice-Martin.

Напомним, в октябре минувшего года Тодибо был арендован «Бенфикой», однако португальский клуб не предоставил футболисту достаточной игровой практики. Тодибо сыграл за «Бенфику» в 2 матчах Кубка Португалии.

По информации источника, переговоры между «Барселоной» и «Ниццей» о трансфере Тодибо близки к завершению. Ожидается, что защитник сможет дебютировать за «Ниццу» в матче французской Лиги 1 с «Сент-Этьеном», который состоится завтра, 31 января.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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