Дивеев: пока я в ЦСКА, ни разу не обыгрывали «Зенит». Пора это исправить

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о турнирном положении красно-синих и ожиданиях от встречи с «Зенитом».



«Вообще не смотрю в таблицу. Знаю, что мы идём на втором месте. Отстаём на четыре очка? А я особо и не знал, на сколько мы отстаём. Думал, очков на 5–6. Оказалось, на четыре. Да это нам выиграть два матча, а «Зениту» два — проиграть, и мы на первом будем. Конечно, образно говорю. Впереди ещё много матчей, играть и играть. А там уже посмотрим. Тем более «Зенит» мы принимаем дома. Пора брать реванш за все матчи с ними. Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у «Зенита» не выиграли. Надо это исправить», — цитирует Дивеева Bobsoccer.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 4 очка опережая ближайшего преследователя — ЦСКА. «Спартак» (35) замыкает тройку лидеров чемпионата.

«Зенит» — самый популярный клуб России в социальных сетях по версии Deportes&Finanzas