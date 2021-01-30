Джонатан Менса: мечтаю увидеть возвращение «Анжи» в РПЛ

Защитник «Коламбус Крю» Джонатан Менса сказал, что мечтает увидеть возвращение «Анжи» в Российскую Премьер-Лигу.
«Слежу за клубом, но не так детально. Знаю, что сейчас «Анжи» играет в низшем дивизионе. Я подписан на некоторых ребят в «Инстаграме», периодически обмениваемся сообщениями с Жировым, Маевским, Боли, Мутари. Играть и носить футболку с орлом для меня всегда было особенным моментом. Всегда с гордостью представлял жёлтые и зелёные цвета и играл за них. Эти воспоминания буду хранить до конца жизни, потому что это часть моего путешествия.
Хочу поблагодарить болельщиков «Анжи», что приняли меня. Россия – отличная страна, с прекрасными людьми, они очень тепло меня приветствовали. В 2021 году желаю им всего наилучшего, отличного сезона и оставаться такими же хорошими людьми, какими были всегда. Особое спасибо болельщикам из Дагестана и Махачкалы. Мечтаю, что смогу увидеть, как «Анжи» вернётся в РПЛ, будет хорошо играть и прогрессировать», — цитирует Менсу пресс-служба РПЛ.
- 30 января 2021
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