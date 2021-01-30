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«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Гудинсон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Эвертон» в 18 встречах набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).

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