«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Гудинсон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Эвертон» в 18 встречах набрал 33 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
Рекомендуем вам
- 30 января 2021
-
13:35
-
13:25
-
12:51
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:21
-
10:54
-
10:49
-
10:28
-
10:21
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
08:36
-
08:07
-
07:35
-
07:15
-
05:54
-
05:28
-
05:14
-
04:59
-
04:43
-
04:24
-
04:06
-
03:00
-
02:39
-
02:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам