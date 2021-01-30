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«Интер» и «Рома» не достигли соглашения об обмене Санчеса на Джеко

«Интер» и «Рома» не достигли соглашения об обмене Санчеса на Джеко
Футбол / Италия 0

«Рома» и «Интер» не смогли достичь соглашения об обмене нападающего Эдина Джеко на форварда Алексиса Санчеса, сообщает спортивный журналист Джанлука Ди Марцио. «Волков» не устроили финансовые детали сделки. Переговоры приостановлены.

Сообщалось, что стороны вели активные переговоры по поводу возможного обмена игроками. Transfermarkt оценивает Санчеса в € 10 млн, а Джеко — в € 8 млн, поэтому не исключена доплата со стороны «Ромы».

Напомним, по решению тренера Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава «Ромы». Кроме того, Фонсека лишил боснийского форварда капитанской повязки. Новый генеральный менеджер «волков» Тьягу Пинту пытается помирить игрока и специалиста, однако руководство «Ромы» продолжает подыскивать Эдину Джеко новый клуб.

«Интер» и «Рома» могут обменяться футболистами
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