Маурицио Сарри может возглавить «Рому»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Il Messaggero.



По информации источника, спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто встретился с экс-наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера римлян. Пинто был замечен в том же миланском отеле, который посещал Аллегри. Позже Пинто сообщил, что встречал в отеле с агентом Фали Рамадани, представляющем интересы бывшего тренера «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри. Отмечается, что Сарри является одним из кандидатов на должность наставника «Ромы».

Напомним, Сарри был уволен после вылета «Ювентуса» из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона».