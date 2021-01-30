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Маурицио Сарри может возглавить «Рому»

Маурицио Сарри может возглавить «Рому»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может в ближайшее время покинуть клуб, сообщает Il Messaggero.

По информации источника, спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто встретился с экс-наставником «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, чтобы обсудить возможное назначение на пост главного тренера римлян. Пинто был замечен в том же миланском отеле, который посещал Аллегри. Позже Пинто сообщил, что встречал в отеле с агентом Фали Рамадани, представляющем интересы бывшего тренера «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри. Отмечается, что Сарри является одним из кандидатов на должность наставника «Ромы».

Напомним, Сарри был уволен после вылета «Ювентуса» из предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от «Лиона».

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