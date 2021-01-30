Сестра Жемалетдинова рассказала, как он выбил ей зуб

Луиза Жемалетдинова, мама нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказала, как сын просил сестру быть вратарём. Алина Жемалетдинова поделилась историей, как брат выбил ей зуб.
«У дочки с Рифатом какая-то нереальная связь с детства. Было, конечно, что они где-то и подрались, и ещё что-то. Даже такое было, что Рифат, когда Алинка маленькая была, закрывал межкомнатные двери, ставил её в проём и говорил: «Алин, ты вратарь» (у него дома всегда мяч был).
Он ей на руки надевал тапки и говорил: «Ты стой в воротах, а я тебе буду пробивать». Был даже момент, когда мы хотели её в женский футбол отдать. Реально говорю, она такая девчонка, с характером», — сказала Жемалетдинова в программе «Мама знает всё».
«Травм не было. Только вот зуб выбитый. Стояла на воротах, не рассчитала, куда нужно руки поставить, и мне прилетело, скажем так, ниже лица, мяч попал в зуб. Рифат очень сильно испугался. Но вроде бы было без слёз, только зуб в руке остался, даже не поняла, как он туда попал. Сейчас мы это всё с улыбкой вспоминаем», — добавила сестра футболиста Алина.
- 30 января 2021
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