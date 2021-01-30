Сёмин: мама Жемалетдинова потребовательнее к нему должна быть, поменьше булок давать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективны нападающего «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова и обратился к маме футболиста.



«Рифат — хороший парень. Во-первых, хорошего воспитания. Мама воспитала хорошего мужчину, человека. И хороший футболист. Думаю, здесь мама приложила очень много труда, чтобы он хорошо играл. Во-первых, она его всегда контролирует. Во-вторых, он её очень любит. Наверное, она даёт ему какие-то наставления, чтобы он прогрессировал. Думаю, это взаимная удача, можно так сказать. Ну и мы помогали тоже, чтобы он лучше становился.



Он уже был в национальной сборной, привлекался очень часто. Думаю, конечно, эти задачи он должен себе поставить. Мама потребовательнее к нему должна быть, поменьше ему на обед и ужин булок давать, побольше постного, и пойдёт дело.



Пожелал бы маме терпения. Всё-таки у футболиста сложная профессия. Выиграл матч — будут говорить: «Ох, какой хороший футболист! Какая мама хорошая!» Как проиграешь, все плохие будут. Поэтому основное — терпение. И побольше позитива, у неё очень хороший сын. Замечательный парень», — сказал Юрий Сёмин в программе «Мама знает всё».

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