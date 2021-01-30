ЦСКА – Гайчу: успехов в Серии А, Танк!

Московский ЦСКА подтвердил, что нападающий «армейцев» Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды. Аргентинец будет выступать за итальянский клуб до окончания сезона-2020/2021.
«Успехов в Серии А, Танк!» — отреагировали представители пресс-службы клуба.
Накануне стало известно, что аргентинский футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом. Сообщалось, что Гайч будет арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.
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