Остон Урунов получил травму опорно-двигательного аппарата

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов пропустит товарищеский матч с «Пахтакором» (Узбекистан) из-за незначительной травмы опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба «Спартака». Проводится полное медицинское обследование, во время которого игрок работает по индивидуальной программе.



Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

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