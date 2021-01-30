Остон Урунов получил травму опорно-двигательного аппарата

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов пропустит товарищеский матч с «Пахтакором» (Узбекистан) из-за незначительной травмы опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба «Спартака». Проводится полное медицинское обследование, во время которого игрок работает по индивидуальной программе.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 9 матчах во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча и заработал 2 жёлтые карточки.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону — «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.
- 30 января 2021
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:22
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:35
-
13:25
-
12:51
-
12:32
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:50
-
11:31
-
11:21
-
10:54
-
10:49
-
10:28
-
10:21
-
10:09
-
10:01
-
09:51
-
09:49
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
08:36
-
08:07
-
07:35
-
07:15
-
05:54