«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты — Скотт Леджер и Дерек Итон. Резервный рефери — Стивен Мартин.
«Вулверхэмтон» в 20 встречах набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (40) и «Лестер Сити» (39).
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