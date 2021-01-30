«Реал» — «Леванте»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Сегодня, 30 января, состоится матч 21-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Реал» — «Леванте». Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал» — «Леванте».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давидом Медье Хименесом. Ассистенты — Хуан Карлос Барранко Трехо и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери — Альберт Катала Ферран.
Мадридский «Реал» в 19 встречах набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Леванте» (23) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (47). В тройку лидеров турнира также входит «Барселона» (37).
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