«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 30 января, состоится центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Манчестер Юнайтед» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (30) — на девятом месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (41). В тройку лидеров турнира также входит «Лестер Сити» (39).
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоялся 1 ноября 2020 года. Встреча завершилась победой лондонцев со счётом 1:0.
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