Хосеп Гвардиола оценил игру Александра Зинченко в нынешнем сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре вингера «горожан» Александра Зинченко в нынешнем сезоне.



«Думаю, Александр чувствует себя комфортно на позиции левого защитника. Я знаю, что он сказал бы, что он атакующий полузащитник. Но, возможно, у него нет скорости для игры один в один, чувства гола, чтобы играть ближе к атаке. Для нашего построения игры он имеет фундаментальное значение. Зинченко прекрасно понимает нашу игру.



Он знает, как играть в футбол и принимать верные решения на поле. Он играет на хорошем уровне. Его умение обращается с мячом – это именно то, что нам нужно. Он всегда очень умно действует в тактическом плане, даже в обороне. Это показывает его футбольный интеллект.



Зинченко уделяет много внимания тактике, не ошибается в принятии решений, когда необходимо помочь центральным защитникам. Он сделал потрясающий шаг вперёд в последние недели, сыграл важные матчи с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Он выступает на высоком уровне», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.



В нынешнем сезоне 24-летний украинец провёл 6 матчей в АПЛ. На групповом этапе Лиги Чемпионов Зинченко появился на поле в 4 встречах.

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