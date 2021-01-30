Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Реал», сообщает Sport.es.



По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес впечатлён работой специалиста в «Ювентусе». Действующим главным тренером «Реала» является Зинедин Зидан. Ранее появилась информация, что Аллегри ведёт переговоры с «Ромой» о назначении на пост наставника клуба.

Аллегри возглавлял туринский «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Ранее специалист работал в «Унидезе», СПАЛе, «Сассуоло», «Кальяри», «Милане» и других командах.

«Реал» в 19 встречах набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (47).