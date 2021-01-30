Фанаты «Марселя» устроили пожар у базы клуба и пытаются проникнуть внутрь

Рядом с тренировочной базой «Марселя» проходит забастовка болельщиков клуба, сообщает La Provence.

По данным источника, разъярённые фанаты пытаются силой проникнуть внутрь базы. Рядом с тренировочным центром загорелось дерево, после того как бастующие закидали вход файерами. Сообщается, что собралось несколько сотен болельщиков. Стоит отметить, что осталось несколько часов до матча «Марсель» — «Ренн». Начало встречи — в 23:00 мск.

Ранее стало известно, что клуб может покинуть главный тренер Андре Виллаш-Боаш. Его место имеет шанс занять экс-наставник «Боруссии» Люсьен Фавр. Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» в 2019 году. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов УЕФА, где не смогла преодолеть групповой этап. В настоящее время провансальцы занимают шестое место в турнирной таблице Лиги 1.