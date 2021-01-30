«Ньюкасл Юнайтед» второй раз в сезоне обыграл «Эвертон»

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 73-й минуте матча. Нападающий «сорок» Каллум Уилсон открылся на подачу полузащитника Джонджо Шелви с углового и головой срезал мяч под дальнюю штангу.

Видео первого гола Каллума Уилсон в гостевом матче с«Эвертоном»

На 93-й минуте Каллум Уилсон сделал дубль, установив окончательный счёт в матче.

Видео второго гола Каллума Уилсона

Таким образом, «сороки» прервали свою пятиматчевую серию поражений в АПЛ. К тому же, подопечных Стива Брюса одержали первую победу в десяти матчах чемпионата Англии.



«Ньюкасл Юнайтед» после 21 матча набрал 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (33) — на седьмом месте. У подопечных Карло Анчелотти два матча в запасе.