Крал — об игре с Хендриксом: мне пока всё нравится

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал поделился впечатлениями от игры вместе с новичком москвичей — хавбеком Йорритом Хендриксом.

«Интенсивный прессинг в первые 45 минут? Это была первая игра за месяц после первых сборов. Главное было — показать тактические наработки. Готовимся к возобновлению сезона. Забитый гол? Видел, как Йоррит отдал мне мяч первым касанием. Очень рад забить первый гол за «Спартак». Комфортно ли играть с новым Хендриксом? Вместе мы играем буквально две недели. Это наш первый матч, 45 минут. Мне пока всё нравится. Он действует в защитном варианте, а я больше — в атакующем», — сказал Крал во время трансляции матча на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пахтакора» Драган Черан, успешно реализовав пенальти. На 31-й минуте полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек красно-белых Йоррит Хендрикс. Во втором тайме, на 87-й минуте, хавбек Роман Зобнин вывел московскую команду вперёд.