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Куман: «Барселона» пока не в состоянии выиграть титулы

Куман: «Барселона» пока не в состоянии выиграть титулы
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман открыто признал, что команда в настоящее время не в состоянии бороться за трофеи на всех фронтах.

«Я несколько раз говорил, что в этом сезоне мы всё меняем, выбираем молодых игроков. «Барселона» сейчас не в состоянии выиграть всё. Мы должны реалистично относиться к изменениям, не всё завит от одного игрока. Мы готовы бороться, но мы должны быть реалистами.

Мы знаем нашу ситуацию в Ла Лиге, она сложная. Мы будем стремиться к победе. В Лиге чемпионов больше шансов, нет явного фаворита. У нас есть две встречи с «ПСЖ», и мы постараемся обыграть парижан. Наша цель — выиграть трофеи, потому что мы — «Барселона», но мы должны быть реалистами», — цитирует Кумана Marca.

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