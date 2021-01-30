Куман: «Барселона» пока не в состоянии выиграть титулы
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман открыто признал, что команда в настоящее время не в состоянии бороться за трофеи на всех фронтах.
«Я несколько раз говорил, что в этом сезоне мы всё меняем, выбираем молодых игроков. «Барселона» сейчас не в состоянии выиграть всё. Мы должны реалистично относиться к изменениям, не всё завит от одного игрока. Мы готовы бороться, но мы должны быть реалистами.
Мы знаем нашу ситуацию в Ла Лиге, она сложная. Мы будем стремиться к победе. В Лиге чемпионов больше шансов, нет явного фаворита. У нас есть две встречи с «ПСЖ», и мы постараемся обыграть парижан. Наша цель — выиграть трофеи, потому что мы — «Барселона», но мы должны быть реалистами», — цитирует Кумана Marca.
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