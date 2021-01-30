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Сульшер сравнил Эдинсона Кавани с Тедди Шерингемом

Сульшер сравнил Эдинсона Кавани с Тедди Шерингемом
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру нападающего манкунианцев Эдинсона Кавани.

«Тедди Шерингем пришёл в „МЮ“ в 1997 году, уже обладая опытом, и я многому у него научился. Думаю, Эдинсон Кавани сейчас оказывает такое же влияние на наших молодых футболистов.

В бытность молодым нападающим я вместе с партнёрами учился у Тедди. Теперь Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль учатся у уругвайца. Эдинсон стал отличным дополнением к нашей линии нападения.

Своим примером он показывает, как можно и нужно профессионально заниматься своей работой. Футбол — его страсть, он любит игру, любит упорно работать на благо команды. Никогда не ставит себя выше других. У него команда всегда на первом месте.

Если он и ошибается, то всегда старается это исправить. Если не реализует опасный момент, то будет снова и снова стараться забить гол. Он верит в то, что делал и делает всю свою футбольную жизнь», — приводит слова специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний уругваец провёл 13 матчей, забил 4 мяча и отдал две результативные передачи.

Кавани: есть много одарённой молодёжи, но лишь опыт позволяет достичь высокого уровня
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