Сульшер сравнил Эдинсона Кавани с Тедди Шерингемом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил игру нападающего манкунианцев Эдинсона Кавани.
«Тедди Шерингем пришёл в „МЮ“ в 1997 году, уже обладая опытом, и я многому у него научился. Думаю, Эдинсон Кавани сейчас оказывает такое же влияние на наших молодых футболистов.
В бытность молодым нападающим я вместе с партнёрами учился у Тедди. Теперь Мейсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль учатся у уругвайца. Эдинсон стал отличным дополнением к нашей линии нападения.
Своим примером он показывает, как можно и нужно профессионально заниматься своей работой. Футбол — его страсть, он любит игру, любит упорно работать на благо команды. Никогда не ставит себя выше других. У него команда всегда на первом месте.
Если он и ошибается, то всегда старается это исправить. Если не реализует опасный момент, то будет снова и снова стараться забить гол. Он верит в то, что делал и делает всю свою футбольную жизнь», — приводит слова специалиста Sky Sports.
В нынешнем сезоне АПЛ 33-летний уругваец провёл 13 матчей, забил 4 мяча и отдал две результативные передачи.
- 30 января 2021
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:24
-
17:19
-
17:12
-
17:06
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:37
-
16:35
-
16:20
-
16:08
-
15:52
-
15:51
-
15:30