Соболев: новая причёска — катастрофа. Дубайские парикмахеры работают не очень хорошо

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после товарищеского матча с «Пахтакором» (2:1) поделился мнением о своей причёске.
«Новая причёска — катастрофа. Дубайские парикмахеры работают не очень хорошо, поэтому получилось так. Поэтому не очень причёска», — сказал Соболев во время трансляции матча на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пахтакора» Драган Черан, успешно реализовав пенальти. На 31-й минуте полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек красно-белых Йоррит Хендрикс. Во втором тайме, на 87-й минуте, хавбек Роман Зобнин вывел московскую команду вперёд.
- 30 января 2021
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