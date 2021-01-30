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Соболев: новая причёска — катастрофа. Дубайские парикмахеры работают не очень хорошо

Соболев: новая причёска — катастрофа. Дубайские парикмахеры работают не очень хорошо
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев после товарищеского матча с «Пахтакором» (2:1) поделился мнением о своей причёске.

«Новая причёска — катастрофа. Дубайские парикмахеры работают не очень хорошо, поэтому получилось так. Поэтому не очень причёска», — сказал Соболев во время трансляции матча на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В товарищеском матче «Пахтакор» встречался с московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 7-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Пахтакора» Драган Черан, успешно реализовав пенальти. На 31-й минуте полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнял счёт. Результативную передачу отдал хавбек красно-белых Йоррит Хендрикс. Во втором тайме, на 87-й минуте, хавбек Роман Зобнин вывел московскую команду вперёд.

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