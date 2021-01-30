«Милан» обыграл «Болонью», Ибрагимович не забил пенальти

«Болонья» принимала «Милан» в 20-м туре итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Дебютный гол в этой встрече был забит на 26-й минуте. Россонери получили право пробить пенальти, к мячу подошёл Златан Ибрагимович, но шведу не удалось реализовать одиннадцатиметровый. Однако на подборе оказался Анте Ребич, который и забил мяч. На 55-й минуте «Милан» снова заработал пенальти, на этот раз его удачно исполнил Франк Кессье. На 81-й минуте «Болонья» отыграла один мяч усилиями Андреа Поли.

Таким образом, «Милан» по итогам 20 туров набрал 46 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (20) — на 13-м месте. В тройку лидеров также входят «Интер» (41) и «Рома» (37).