«Милан» обыграл «Болонью», Ибрагимович не забил пенальти

«Болонья» принимала «Милан» в 20-м туре итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Дебютный гол в этой встрече был забит на 26-й минуте. Россонери получили право пробить пенальти, к мячу подошёл Златан Ибрагимович, но шведу не удалось реализовать одиннадцатиметровый. Однако на подборе оказался Анте Ребич, который и забил мяч. На 55-й минуте «Милан» снова заработал пенальти, на этот раз его удачно исполнил Франк Кессье. На 81-й минуте «Болонья» отыграла один мяч усилиями Андреа Поли.
Таким образом, «Милан» по итогам 20 туров набрал 46 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (20) — на 13-м месте. В тройку лидеров также входят «Интер» (41) и «Рома» (37).
- 30 января 2021
-
19:36
-
19:33
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:39
-
18:36
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:08
-
18:04
-
17:55
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:24
-
17:19
-
17:12
-
17:06
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:37
-
16:35
-
16:20
-
16:08
-
15:52
-
15:51
-
15:30