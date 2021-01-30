Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» обыграл «Болонью», Ибрагимович не забил пенальти

«Милан» обыграл «Болонью», Ибрагимович не забил пенальти
Футбол / Италия 0

«Болонья» принимала «Милан» в 20-м туре итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Дебютный гол в этой встрече был забит на 26-й минуте. Россонери получили право пробить пенальти, к мячу подошёл Златан Ибрагимович, но шведу не удалось реализовать одиннадцатиметровый. Однако на подборе оказался Анте Ребич, который и забил мяч. На 55-й минуте «Милан» снова заработал пенальти, на этот раз его удачно исполнил Франк Кессье. На 81-й минуте «Болонья» отыграла один мяч усилиями Андреа Поли.

Таким образом, «Милан» по итогам 20 туров набрал 46 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице итальянской Серии А. «Болонья» (20) — на 13-м месте. В тройку лидеров также входят «Интер» (41) и «Рома» (37).

Италия - Серия А. 20-й тур
30 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Ребич – 26'   0:2 Кессье – 55' (пен)   1:2 Поли – 81'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021