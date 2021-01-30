Источник: ЦСКА арендует форварда «Эвертона» Дженка Тосуна
Нападающий «Эвертона» и сборной Турции Дженк Тосун близок к переходу в ЦСКА.
Как сообщает турецкий журналист Эртем Шенер, «армейцы» договорились об аренде 29-летнего нападающего. Срок аренды не уточняется, однако ранее появлялась информация, что московский клуб арендует турка до конца сезона-2020/2021.
Сообщается, что «Эвертон» готов отпустить Тосуна в аренду при условии, что арендовавший его клуб полностью покроет футболисту зарплату.
Тосун перешёл в «Эвертон» в январе 2018 года из «Бешикташа» за € 22,5. В нынешнем сезоне провёл за «ирисок» всего 7 матчей во всех турнирах. Действующий контракт Тосуна с мерсисайдским клубом истекает в 2022 году. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего турка в € 7 млн.
«Эвертон» отверг предложение «Бешикташа» по Тосуну. Форварда может перехватить ЦСКА
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