«Вест Бромвич» и «Фулхэм» сыграли в результативную ничью в 21-м туре АПЛ

Состоялся матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась вничью — 2:2.



Счёт был открыт на 10-й минуте матча. Прошёл навес из глубины поля на сербского нападающего «дачников» Александра Митровича. Тот обработал мяч, огляделся и, увидев справа рывок вингера Бобби Рида, прострелил на него. Рид оказался один на один с голкипером и уверенно реализовал этот шанс, обманув Джонстона и пробив в ближний угол.

Видео гола Бобби Рида

Хозяева отыгрались на 47-й минуте. Полузащитник Матеус Перейра навесил в штрафную, мяч зацепил кого-то из соперников, достался защитнику «дроздов» Кайлу Бартли, и он отличным резким ударом отправил его в правый угол ворот.

Видео гола Кайла Бартли

На 66-й минуте новичок хозяев Мбайе Дьян вырезал отличную передачу в штрафной на Матеуса Перейру, и тот отличным ударом поразил левый угол ворот.

Видео гола Матеуса Перейры

«Дачники» отыгрались на 77-й минуте. Полузащитник Харрисон Рид закрутил мяч с правого фланга в центральную часть штрафной, где нападающий Иван Кавалейру в прыжке головой вколотил его в сетку.

Видео гола Ивана Кавалейру

Подопечные Скотта Паркера в 20 матчах набрали 14 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (12) — на предпоследнем, 19-м месте. У «Фулхэма» есть одна игра в запасе.